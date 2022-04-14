Завацька: Корт – це єдине місце, де ти можеш зараз нормально жити

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про настій команди. За її словами, українки згуртувалися, як ніколи.

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У команді все гаразд, намагаємося фокусуватися на матчі наскільки це зараз можливо. Іноді після читання новин це робити вкрай складно, але ми намагаємося залишатися на позитиві. Безумовно допомагає те, що ми зараз у команді та всі разом. Ми можемо підтримати одне одного, поділитися. Думаю, ми зможемо добре підготуватися до матчу у п'ятницю та в суботу,

– зазначила тенісистка.

За подіями в країні дівчата активно слідкують. Тенісистка зазначає, що корт – це єдине місце, де вони можуть відволіктися. Спортсменки постійно на зв'язку зі своїми рідними. які залишилися в Україні.

"Ми всі починаємо день з того, що перевіряємо телефони, зідзвонюємося з родичами в Україні та від того, що вони скажуть, так уже минає наш день. Зараз, як би це страшно не звучало, всі звикли до того, що попри війну, потрібно щось робити, треба грати. Корт – це єдине місце, де ти можеш зараз нормально жити, просто фокусуючись на тенісному м'ячику. Настрій, звичайно... Іноді накриває. Їх прочитала, у мене наступного дня був матч із Плішковою. Я всю ніч не спала, мене всю трясло і я нічого не могла з цим поробити.

Я змогла відновитися – організм добре спрацював і я дуже рада, що я зараз гаразд фізично і немає якихось проблем. У команді все ж таки легше все переносити, до того ж ми багато часу провели разом у Чарльстоні з Людою та Надею Кіченок. Так що наш командний дух він дуже допомагає", – сказала Завальська.

Про реакцію росіян та білорусів

Катаріна розповіла про знайомих реакцію російських та білоруських тенісистів на військове вторгнення військ РФ в Україну.

Тих, хто мені написав зі словами підтримки з російських чи білоруських гравців – я можу перерахувати на пальцях однієї руки. А в мене ж було стільки друзів та знайомих серед них. Коли я прилетіла до Маямі, а це був для мене перший турнір у Турі за пів року, то для мене було шоком, що практично всі ходять і вдають, що нічого не відбувається,

– заявила спортсменка.

"Насправді ситуація дуже складна і звичайно є всередині агресія, коли хтось із росіян хоча б не спитає як твої справи, як твої родичі в Україні. Адже вони мають це робити... Вибачитись за дії своєї країни, позначити свою позицію хоча б не публічно. Деякі, звичайно, бояться, але не знаю... Мені здається, можна боятися померти, а в Україні зараз щодня вмирають люди, діти, і боятися щось сказати точно не потрібно", – наголосила Катаріна.

До слова. Матч Кубка Біллі Джин Кінг США – Україна відбудеться 15 – 16 квітня. Нашу країну представлять Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Надія Кіченок, Людмила Кіченок.