МЮ сможет увеличить срок контракта Роналду
Только 30 августа 36-летний Роналду прошел медосмотр в Манчестер Юнайтед для завершения своего трансфера из Ювентуса.
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Сообщается, что португалец согласовал с МЮ контракт сроком на 2 года. В то же время в договор включена опция продления контракта еще на год.
Сейчас португалец получает британскую визу, чтобы выступать за Манчестер Юнайтед.
Что известно о возвращении Роналду в МЮ
- В пятницу, 27 августа, Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду. Футболист переходит в МЮ из туринского Ювентуса.
- Точной информации о стоимости трансфера нет. По данным СМИ, "красные дьяволы" заплатят Ювентусу от 15 до 28 миллионов евро. Также в сделке могут быть бонусы.
- Издание Daily Mail сообщало, что Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Зарплата португальца составит 480 000 фунтов стерлингов в неделю.
- Роналду выступал за Манчестер Юнайтед в 2003 – 2009 годах. В составе "красных дьяволов" португалец провел 292 матча и забил 118 голов.