МЮ сможет увеличить срок контракта Роналду

Только 30 августа 36-летний Роналду прошел медосмотр в Манчестер Юнайтед для завершения своего трансфера из Ювентуса.

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Сообщается, что португалец согласовал с МЮ контракт сроком на 2 года. В то же время в договор включена опция продления контракта еще на год.

Сейчас португалец получает британскую визу, чтобы выступать за Манчестер Юнайтед.

Что известно о возвращении Роналду в МЮ