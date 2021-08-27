Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса и может стать одноклубником Зинченко

27 августа 2021 , 10:05
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Источник:

твиттер Фабрицио Романо

Звездный нападающий Криштиану Роналду уведомил Ювентус о желании покинуть клуб в нынешнее летнее межсезонье. Португалец попросил руководство выставить его на трансфер.

Агент форварда продолжает работать над осуществлением перехода в Манчестер Сити. Зарплата Роналду будет меньше, чем в Ювентусе, где он зарабатывал 31 миллион евро на сезон.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, Криштиану уже забрал свои вещи из шкафчика на тренировочной базе туринцев, а также сообщил своим одноклубникам, что покинет Ювентус в ближайшее время. В то же время "Старая синьора" все еще ждет официального запроса от "горожан".

Что известно о карьере Роналду

  • Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.
  • Роналду начинал карьеру в Спортинге, с которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в Реал в 2009-ом. Летом 2018 года португалец стал игроком Ювентуса.
  • За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.
Автор: Юрій Семенюк