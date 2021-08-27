Агент форварда продовжує працювати над здійсненням переходу в Манчестер Сіті. Зарплата Роналду буде меншою, ніж у Ювентусі, де він заробляв 31 мільйон євро на сезон.
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За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Кріштіану вже забрав свої речі із шафки на тренувальній базі туринців, а також повідомив своїм одноклубникам, що покине Ювентус найближчим часом. Водночас "Стара синьйора" все ще чекає на офіційний запит від "містян".
Що відомо про кар'єру Роналду
- Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.
- Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал у 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.
- За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.