Агент форварда продолжает работать над осуществлением перехода в Манчестер Сити. Зарплата Роналду будет меньше, чем в Ювентусе, где он зарабатывал 31 миллион евро на сезон.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, Криштиану уже забрал свои вещи из шкафчика на тренировочной базе туринцев, а также сообщил своим одноклубникам, что покинет Ювентус в ближайшее время. В то же время "Старая синьора" все еще ждет официального запроса от "горожан".

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