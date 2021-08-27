Агент форварда продолжает работать над осуществлением перехода в Манчестер Сити. Зарплата Роналду будет меньше, чем в Ювентусе, где он зарабатывал 31 миллион евро на сезон.
К слову УЕФА назвал имя лучшего футболиста и тренера прошлого сезона
По информации Джанлуки Ди Марцио, Криштиану уже забрал свои вещи из шкафчика на тренировочной базе туринцев, а также сообщил своим одноклубникам, что покинет Ювентус в ближайшее время. В то же время "Старая синьора" все еще ждет официального запроса от "горожан".
Что известно о карьере Роналду
- Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.
- Роналду начинал карьеру в Спортинге, с которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в Реал в 2009-ом. Летом 2018 года португалец стал игроком Ювентуса.
- За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.