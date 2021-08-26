В сезоне 2020/2021 Жоржиньо вместе с Челси выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Италии завоевал титул чемпионов Европы.

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В прошлом сезоне в активе Жоржиньо 8 голов и 2 голевые передачи в 43 матчах за Челси во всех соревнованиях. На Евро-2020 Жоржиньо 7 раз появлялся на поле в футболке сборной Италии и таким образом принял участие во всех матчах турнира.

А лучшей футболисткой прошлого сезона по версии УЕФА стала Алексия Путелас из Барселоны.

Лучший тренер сезона

Томас Тухель был признан лучшим тренером сезона 2020/2021 в Европе. В борьбе за это звание он опередил Пепа Гвардиолу с Манчестер Сити и тренера сборной Италии Роберто Манчини.

Тухель привел Челси к победе в Лиге чемпионов, при том, что возглавил команду только в конце января. Начинал сезон Тухель в качестве главного тренера ПСЖ.