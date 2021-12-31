Феерия Роналду

В матче против Бернли Роналду на 8-й минуте отдал результативный пас на Мактоминея. А на 35-й минуте отличился сам.

Этот гол стал 92-ым для Роналду в АПЛ. И по этому показателю он обошел Оле-Гуннара Сульшера, который еще недавно был главным тренером Манчестер Юнайтед.

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Теперь Роналду на 37-м месте в списке бомбардиров АПЛ за всю историю турнира. Лидирует здесь Алан Ширер – в его активе 260 голов. Всего пока 32 футболиста, которые отмечались в воротах соперников 100 или более раз в матчах АПЛ.

Для Роналду это восьмой гол за МЮ в АПЛ в этом сезоне за 15 матчей. Еще трижды он ассистировал партнерам. Всего после возвращения на "Олд Траффорд" игрок забил уже 14 голов.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Бернли