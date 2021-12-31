Феєрія Роналду

У матчі проти Бернлі Роналду на 8-й хвилині віддав результативний пас на Мактомінея. А на 35-й хвилині відзначився сам.

Цей гол став 92-им для Роналду в АПЛ. І за цим показником він обійшов Оле-Гуннара Сульшера, який ще нещодавно був головним тренером Манчестер Юнайтед.

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Тепер Роналду на 37-у місці в списку бомбардирів АПЛ за всю історію турніру. Лідирує тут Алан Ширер – в його активі 260 голів. Загалом поки є 32 футболісти, які відзначалися у воротах суперників 100 чи більше разів в матчах АПЛ.

Для Роналду це восьмий гол за МЮ в АПЛ в цьому сезоні за 15 матчів. Ще тричі він асистував партнерам. Загалом після повернення на "Олд Траффорд" гравець забив вже 14 голів.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі