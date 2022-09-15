Роналду забил первый гол в карьере в Лиге Европы – пострадал украинский вратарь: видео

Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 выступает в Лиге Европы. И забил первый гол в этом турнире. Он отличился в ворота молдавского Шерифа.

По итогам предыдущего сезона Манчестер Юнайтед занял шестое место в АПЛ. Следовательно, команда вышла в Лигу Европы. И для Криштиану Роналду это впервые в карьере, когда пришлось в еврокубках играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. До этого португалец 19 сезонов подряд выступал в Лиге чемпионов.

Достойно внимания Мудрик чуть не избил достижение Шевченко по голам в Лиге чемпионов: сколько не хватило

Однако первая игра в новом турнире Роналду не удалась. А Манчестер Юнайтед дома проиграл испанскому Реалу Сосьедаду.

Да и вообще Роналду в сезоне 2022/2023 не забивал. Пока 15 сентября "красные дьяволы" не приехали в Молдову на матч против Шерифа. Вратарем этой команды является украинец Максим Коваль.

На 17-й минуте счет в матче был открыт – отличился Санчо.

А на 38-й минуте в ворота Шерифа был назначен пенальти – Кпозо "срубил" Далота в собственной штрафной. Пробивать пенальти пошел Роналду.

Португалец пробил по центру ворот, в то время как Коваль кинулся в правый нижний от себя угол.

Этот гол стал для Роналду первым в Лиге Европы. Ему же принадлежит рекорд Лиги чемпионов – 140 голов.

Это первый гол португальца в этом сезоне.

Видео гола Роналду в ворота Шерифа