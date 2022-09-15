За підсумками попереднього сезону Манчестер Юнайтед посів шосте місце в АПЛ. Відтак команда вийшла в Лігу Європи. І для Кріштіану Роналду це вперше в кар'єрі, коли довелося в єврокубках грати не в Лізі чемпіонів, а в Лізі Європи. До цього португалець 19 сезонів поспіль виступав в Лізі чемпіонів.

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Однак перша гра в новому турнірі Роналду не вдалася. А Манчестер Юнайтед вдома програв іспанському Реал Сосьєдаду.

Та й загалом Роналду в сезоні 2022/2023 не забивав. Аж поки 15 вересня "червоні дияволи" не приїхали до Молдови на матч проти Шерифа. Воротарем цієї команди є українець Максим Коваль.

На 17-й хвилині рахунок у матчі було відкрито – відзначився Санчо.

А на 38-й хвилині у ворота Шерифа було призначено пенальті – Кпозо "зрубав" Далота у власному штрафному. Пробивати пенальті пішов Роналду.

Португалець пробив по центру воріт, у той час як Коваль кинувся у правий нижній від себе кут.

Цей гол став для Роналду першим в Лізі Європи. Йому ж належить рекорд Ліги чемпіонів – 140 голів.

Окрім того, це перший гол португальця в цьому сезоні.

Відео голу Роналду у ворота Шерифа