Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился лидер Аль-Насра Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.

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Роналду забил очередной шедевр

Первый гол забил Аль-Наджеи еще в начале матча, после чего долгое время ни одна из команд не могла отличиться взятием ворот, пока за дело не взялся звездный португалец. На 77-й минуте он удвоил преимущество команды, а уже через 3 минуты Криштиану отметился настоящим шедевром.

Капитан Аль-Насра сыграл на подборе после выхода из ворот голкипера соперников и на 30 метров запустил "свечу" по невероятной траектории. Ни вратарь, ни защитники Аль-Ахдуда ничего не смогли сделать в этой ситуации.

Смотрите видео с невероятным голом Роналду

Таким образом Криштиану Роналду забил уже 15 голов в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2023/2024 и уже на 5 мячей оторвался от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров.

Справка. Аль-Наср занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч в местной Про-лиге команда сыграет против лидера чемпионата Аль-Хиляля. Встреча состоится 1 декабря в 20.00.