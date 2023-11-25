Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился лидер Аль-Насра Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.
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Роналду забил очередной шедевр
Первый гол забил Аль-Наджеи еще в начале матча, после чего долгое время ни одна из команд не могла отличиться взятием ворот, пока за дело не взялся звездный португалец. На 77-й минуте он удвоил преимущество команды, а уже через 3 минуты Криштиану отметился настоящим шедевром.
Капитан Аль-Насра сыграл на подборе после выхода из ворот голкипера соперников и на 30 метров запустил "свечу" по невероятной траектории. Ни вратарь, ни защитники Аль-Ахдуда ничего не смогли сделать в этой ситуации.
Смотрите видео с невероятным голом Роналду
Таким образом Криштиану Роналду забил уже 15 голов в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2023/2024 и уже на 5 мячей оторвался от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров.