Гра закінчилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Дублем відзначився лідер Аль-Насра Кріштіану Роналду, пише 24 Канал.
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Роналду забив черговий шедевр
Перший гол забив Аль-Наджеї ще на початку матчу, після чого довгий час жодна з команд не могла відзначитися взяттям воріт, поки за справу не взявся зірковий португалець. На 77-й хвилині він подвоїв перевагу команди, а вже за 3 хвилини Кріштіану відзначився справжнім шедевром.
Капітан Аль-Насра зіграв на підборі після виходу з воріт голкіпера суперників та на 30 метрів запустив "свічку" за неймовірною траєкторією. Ні воротар, ні захисники Аль-Ахдуда нічого не змогли заподіяти у цій ситуації.
Дивіться відео з неймовірним голом Роналду
Таким чином, Кріштіану Роналду забив уже 15 голів у 13 матчах чемпіонату Саудівської Аравії-2023/2024 та вже на 5 м'ячів відірвався від найближчого переслідувача у гонці бомбардирів.