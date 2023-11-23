Речь шла о событиях, произошедших в 2009 году, когда португалец отдыхал в США. Модель Кэтрин Майорга подала иск в суд, где сообщила о сексуальном насилии в одной из гостиниц.

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Суд отказался возобновить рассмотрение дела

Девушка утверждала, что получила от Криштиану Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Сам футболист признал факт передачи денег, но категорически отрицал, что было изнасилование. Юристы звездного футболиста утверждали, что сексуальный контакт состоялся с обоюдного согласия, и подчеркивали, что соглашение о неразглашении запрещает Кэтрин говорить о тех событиях.

Осенью 2020 года модель пыталась доказать, что не разобралась в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году, после чего требовала от Роналду 65 миллионов евро, как компенсацию за моральный ущерб, ее иск отклонили из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Теперь юристы Кэтрин Майорги снова попросили 9-й апелляционный суд США отменить решение о закрытии дела и возобновить рассмотрение иска, однако суд снова его отклонил. Таким образом, капитан сборной Португалии по футболу был признан невиновным в деле об изнасиловании и поставлена окончательная точка.

Справка. Сейчас Криштиану играет за саудовский Аль-Наср. В сезоне 2023/2024 Роналду сыграл 12 матчей в местном чемпионате, в котором забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Он лучший бомбардир и ассистент саудовской Про-Лиги.