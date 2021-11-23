Манчестер Юнайтед выходит в плей-офф Лиги чемпионов

В матче пятого тура Манчестер Юнайтед пришлось играть на выезде против Вильярреала. В первом круге между этими командами "манкунианцы" победили благодаря голу Роналду на 90+5 минуте. На этот раз уже португалец открыл счет.

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Хотя еще до перерыва гости должны были пропускать, но каждый раз их спасал де Хеа. Игроки Вильярреала упустили несколько возможностей и после перерыва.

Но после того, как на поле в составе МЮ вышел Бруну Фернандеш, все изменилось. А через несколько минут гостям удалось забить.

Открыть счет удалось именно Роналду. Он перебросил голкипера, который неудачно и не вовремя вышел из ворот.

Важно! Для Роналду этот гол стал шестым в этом сезоне Лиги чемпионов. Кроме уже упомянутого победного гола в ворота Вильярреала в первом круге, он также забил в ворота Янг Бойз в первом туре. Но тогда МЮ проиграл, пропустив на 90 + 5 минуте. После этого Роналду забил в ворота Аталанты в домашней игре. И тогда "манкунианцы" тоже победили благодаря этому удару. В матче против Аталанты на выезде Роналду оформил дубль и спас команду от поражения. Второй гол он забил на 90 + 1 минуте. Роналду забил шесть из десяти голов МЮ в Лиге чемпионов в этом сезоне.

А уже на последней минуте основного времени матчи Санчо удвоил преимущество МЮ.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед