Манчестер Юнайтед выходит в плей-офф Лиги чемпионов

В матче пятого тура Манчестер Юнайтед пришлось играть на выезде против Вильярреала. В первом круге между этими командами "манкунианцы" победили благодаря голу Роналду на 90+5 минуте. На этот раз уже португалец открыл счет.

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Хотя еще до перерыва гости должны были пропускать, но каждый раз их спасал де Хеа. Игроки Вильярреала упустили несколько возможностей и после перерыва.

Но после того, как на поле в составе МЮ вышел Бруну Фернандеш, все изменилось. А через несколько минут гостям удалось забить.

Открыть счет удалось именно Роналду. Он перебросил голкипера, который неудачно и не вовремя вышел из ворот.

А уже на последней минуте основного времени матчи Санчо удвоил преимущество МЮ.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед