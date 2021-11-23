Манчестер Юнайтед виходить у плей-офф Ліги чемпіонів
У матчі п'ятого туру Манчестер Юнайтед довелося грати на виїзді проти Вільярреалу. У першому колі між цими командами "манкуніанці" перемогли завдяки голу Роналду на 90+5 хвилині. Цього разу вже португалець відкрив рахунок.
Варте уваги Поразка, за яку не соромно: Баварія обіграла Динамо у Лізі чемпіонів – відео голів
Хоча ще до перерви гості мали пропускати, але кожного разу їх рятував де Хеа. Гравці Вільярреалу змарнували декілька нагод і по перерві.
Та після того, як на поле в складі МЮ вийшов Бруну Фернандеш, все змінилося. А за декілька хвилин гостям вдалося забити.
Відкрити рахунок вдалося саме Роналду. Він перекинув голкіпера, який невдало та невчасно вийшов з воріт.
А вже на останній хвилині основного часу матчі Санчо подвоїв перевагу МЮ.
Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед гарантував собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.
Відеоогляд матчу Вільярреал – Манчестер Юнайтед