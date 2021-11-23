Манчестер Юнайтед виходить у плей-офф Ліги чемпіонів

У матчі п'ятого туру Манчестер Юнайтед довелося грати на виїзді проти Вільярреалу. У першому колі між цими командами "манкуніанці" перемогли завдяки голу Роналду на 90+5 хвилині. Цього разу вже португалець відкрив рахунок.

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Хоча ще до перерви гості мали пропускати, але кожного разу їх рятував де Хеа. Гравці Вільярреалу змарнували декілька нагод і по перерві.

Та після того, як на поле в складі МЮ вийшов Бруну Фернандеш, все змінилося. А за декілька хвилин гостям вдалося забити.

Відкрити рахунок вдалося саме Роналду. Він перекинув голкіпера, який невдало та невчасно вийшов з воріт.

Важливо! Для Роналду цей гол став шостим в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Окрім вже згаданого переможного голу у ворота Вільярреалу в першому колі, він також забив у ворота Янг Бойз у першому турі. Але тоді МЮ програв, пропустивши на 90+5 хвилині. Після цього Роналду забив у ворота Аталанти в домашній грі. І тоді "манкуніанці" теж перемогли завдяки цьому удару. У матчі проти Аталанти на виїзді Роналду оформив дубль, врятувавши команду від поразки. Другий гол він забив на 90+1 хвилині. Роналду забив шість з десяти голів МЮ в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.

А вже на останній хвилині основного часу матчі Санчо подвоїв перевагу МЮ.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед гарантував собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Вільярреал – Манчестер Юнайтед