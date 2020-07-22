Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся на второе место по количеству забитых голов в официальных матчах за всю историю футбола.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмер у себя в Twitter.

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В прошлом туре Серии А дубль Криштиану Роналду помог "Ювентусу" одолеть "Лацио" (2:1). Эти мячи стали для португальца 733-м и 734-м в официальных встречах.

Таким образом Криш догнал в соответствующем рейтинге Ромарио. Напомним, знаменитый бразилец завершил карьеру в 2009 году в возрасте 43 лет.

Лидером по количеству забитых голов в официальных играх есть Пеле. В его активе 767 голов. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает пятое место. На его счету 716 голов.

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pelé 767

2. Romário 734

3. Cristiano Ronaldo 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 20, 2020

Месси или Роналду: кто забил больше голов в 21 веке

В начале июля авторитетный портал Transfermarkt составил статистику из топ-25 футболистов мира, которые больше всего создали голов в 21 веке.

Топ-10 рейтинга