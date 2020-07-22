Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров всех времен: впереди только Пеле
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся на второе место по количеству забитых голов в официальных матчах за всю историю футбола.
Об этом сообщает журналист Танкреди Палмер у себя в Twitter.
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В прошлом туре Серии А дубль Криштиану Роналду помог "Ювентусу" одолеть "Лацио" (2:1). Эти мячи стали для португальца 733-м и 734-м в официальных встречах.
Таким образом Криш догнал в соответствующем рейтинге Ромарио. Напомним, знаменитый бразилец завершил карьеру в 2009 году в возрасте 43 лет.
Лидером по количеству забитых голов в официальных играх есть Пеле. В его активе 767 голов. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает пятое место. На его счету 716 голов.
Месси или Роналду: кто забил больше голов в 21 веке
В начале июля авторитетный портал Transfermarkt составил статистику из топ-25 футболистов мира, которые больше всего создали голов в 21 веке.
Топ-10 рейтинга
- Лионель Месси – 1014 голевых действий (699 голов, 315 ассистов в 861 матче)
- Криштиану Роналду – 985 голевых действий (727 голов, 258 ассистов за 1004 матча)
- Златан Ибрагимович – 717 голевых действий (512 голов, 196 ассистов за 860 матчей)
- Луис Суарес – 714 голевых действий (459 голов, 255 ассиста в 713 матчах)
- Роберт Левандовски – 600 голевых действий (466 голов, 134 ассиста в 698 матчах)
- Тьерри Анри – 559 голевых действий (369 голов, 190 ассистов в 716 матчах)
- Серхио Агуэро – 545 голевых действий (414 голов, 131 ассист в 733 матчах)
- Уэйн Руни – 543 голевые действия (364 гола, 179 асистсив в 864 матчах)
- Самюэль Это'о – 524 голевые действия (408 голов, 116 ассистов в 805 матчах)
- Карим Бензема – 513 голевых действий (337 голов, 176 ассистов в 735 матчах)