Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду піднявся на друге місце за кількістю забитих голів у офіційних матчах за всю історію футболу.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмер у себе в Twitter.

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У минулому турі Серії А дубль Кріштіану Роналду допоміг "Ювентусу" здолати "Лаціо" (2:1). Ці м'ячі стали для португальця 733-м і 734-м в офіційних зустрічах.

Таким чином Кріш наздогнав у відповідному рейтингу Ромаріо. Нагадаємо, знаменитий бразилець завершив кар'єру в 2009 році у віці 43 років.

Лідером за кількістю забитих голів в офіційних іграх є Пеле. В його активі 767 голів. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі займає п'яте місце. На його рахунку 716 голів.

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pelé 767

2. Romário 734

3. Cristiano Ronaldo 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 20, 2020

Мессі чи Роналду: хто забив найбільше голів у 21 столітті

На початку липня авторитетний портал Transfermarkt склав статистику з топ-25 футболістів світу, які найбільше створили голів у 21 столітті.

Топ-10 рейтингу