Роналду вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів всіх часів: попереду тільки Пеле
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду піднявся на друге місце за кількістю забитих голів у офіційних матчах за всю історію футболу.
Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмер у себе в Twitter.
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У минулому турі Серії А дубль Кріштіану Роналду допоміг "Ювентусу" здолати "Лаціо" (2:1). Ці м'ячі стали для португальця 733-м і 734-м в офіційних зустрічах.
Таким чином Кріш наздогнав у відповідному рейтингу Ромаріо. Нагадаємо, знаменитий бразилець завершив кар'єру в 2009 році у віці 43 років.
Лідером за кількістю забитих голів в офіційних іграх є Пеле. В його активі 767 голів. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі займає п'яте місце. На його рахунку 716 голів.
Мессі чи Роналду: хто забив найбільше голів у 21 столітті
На початку липня авторитетний портал Transfermarkt склав статистику з топ-25 футболістів світу, які найбільше створили голів у 21 столітті.
Топ-10 рейтингу
- Ліонель Мессі – 1014 гольових дій (699 голів, 315 асистів у 861 матчі)
- Кріштіану Роналду – 985 гольових дій (727 голів, 258 асистів за 1004 матчі)
- Златан Ібрагімович – 717 гольових дій (512 голів, 196 асистів за 860 матчів)
- Луїс Суарес – 714 гольових дій (459 голів, 255 асисти у 713 матчах)
- Роберт Левандовський – 600 гольових дій (466 голів, 134 асисти у 698 матчах)
- Тьєррі Анрі – 559 гольових дій (369 голів, 190 асистів у 716 матчах)
- Серхіо Агуеро – 545 гольових дій (414 голів, 131 асист у 733 матчах)
- Вейн Руні – 543 гольові дії (364 голи, 179 асистсів у 864 матчах)
- Самюель Ето'о – 524 гольові дії (408 голів, 116 асистів у 805 матчах)
- Карім Бензема – 513 гольових дій (337 голів, 176 асистів у 735 матчах)