Авторитетный портал Transfermarkt составил статистику из топ-25 футболистов мира, которые забили больше всего голов в 21 веке. Кто возглавил рейтинг, Лионель Месси или Криштиано Роналду – читайте в материале Спорт 24.

Рейтинг составлен не исключительно по количеству голов. Во внимание брались забитые мячи и результативные передачи. Чтобы определить лучшего, голы и результативные передачи суммировались, пишет 24 канал.

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Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Хотя Лео забил меньше, чем Криштиану Роналду, ему удалось опередить звезду "Ювентуса" благодаря большему количеству ассистов.

В тройку лидеров вошел форвард "Милана" Златан Ибрагимович.

Лионель Месси – 1014 голевых действий (699 голов, 315 ассистов в 861 матче) Криштиану Роналду – 985 голевых действий (727 голов, 258 ассистов за 1004 матче) Златан Ибрагимович – 717 голевых действий (512 голов, 196 ассистов за 860 матчей) Луис Суарес – 714 голевых действий (459 голов, 255 асисты в 713 матчах) Роберт Левандовский – 600 голевых действий (466 голов, 134 асисты в 698 матчах) Тьерри Анри – 559 голевых действий (369 голов, 190 ассистов в матчах 716) Серхио Агуэро – 545 голевых действий (414 голов, 131 асист в 733 матчах) Уэйн Руни – 543 голевые действия (364 гола, 179 асистсів в 864 матчах) Самюэль это'о – 524 голевые действия (408 голов, 116 ассистов в 805 матчах) Карим Бензема – 513 голевых действий (337 голов, 176 ассистов в 735 матчах)

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