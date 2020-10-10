В "Альянсе", выступающем в Первой лиге Чемпионата Украины, настоящая вспышка коронавируса. Сразу 14 игроков сдали положительные тесты. Поэтому на тренировку 9 октября смогли выйти лишь 7 игроков команды.

Поэтому матч "Металлист-1925" – "Альянс", который должен был состояться 10 октября, перенесли. О ситуации в клубе главный тренер команды с Липовой Долины Юрий Ярошенко рассказал в комментарии MetaRatings.

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Он подчеркнул, что сразу в нескольких игроков началась темпратура после возвращения из Волочиска, где "Альянс" играл с "Агробизнесом". После этого игрокам сделали тесты на коронавирус.

Результаты оказались неутешительными: заразились 14 человек и три тренера. Все они пошли на самоизоляцию и о проведении календарных матчей с "Кристаллом" и "Металлистом-1925" не могло быть и речи,

– отметил Ярошенко.

Он подчеркнул, что из-за самоизоляции большей части основной команды на тренировку 9 октября вышли только 7 игроков. Среди них и новичок команды – Евгений Неплях, которого дозаявили только 6 октября.

"Футболисты "Альянса" 14 октября сдадут повторные тесты и только после их результатов можно будет сказать, состоится ли поединок седьмого тура с "Полесьем" (запланирован на 16 октября – Спорт24)", – рассказал тренер.

Коротко про "Альянс":