В перволиговой команде коронавирусом заболели 14 игроков: тренироваться некому
В "Альянсе", выступающем в Первой лиге Чемпионата Украины, настоящая вспышка коронавируса. Сразу 14 игроков сдали положительные тесты. Поэтому на тренировку 9 октября смогли выйти лишь 7 игроков команды.
Поэтому матч "Металлист-1925" – "Альянс", который должен был состояться 10 октября, перенесли. О ситуации в клубе главный тренер команды с Липовой Долины Юрий Ярошенко рассказал в комментарии MetaRatings.
К слову В "Шахтере" еще 9 случаев COVID-19: Марлос и Коваленко поедут в сборную Украины
Он подчеркнул, что сразу в нескольких игроков началась темпратура после возвращения из Волочиска, где "Альянс" играл с "Агробизнесом". После этого игрокам сделали тесты на коронавирус.
Результаты оказались неутешительными: заразились 14 человек и три тренера. Все они пошли на самоизоляцию и о проведении календарных матчей с "Кристаллом" и "Металлистом-1925" не могло быть и речи,
– отметил Ярошенко.
Он подчеркнул, что из-за самоизоляции большей части основной команды на тренировку 9 октября вышли только 7 игроков. Среди них и новичок команды – Евгений Неплях, которого дозаявили только 6 октября.
"Футболисты "Альянса" 14 октября сдадут повторные тесты и только после их результатов можно будет сказать, состоится ли поединок седьмого тура с "Полесьем" (запланирован на 16 октября – Спорт24)", – рассказал тренер.
Коротко про "Альянс":
- Это команда из небольшого поселка "Долина" в Сумской области. В этом году она только дебютировала в Первой лиге, но довольно успешно – после 4 матчей команда идет пятой и претендует на попадание в тройку лидеров, что позволит выйти в Премьер-лигу.
- В прошлом сезоне "Альянс" стал третьим во Второй лиге, уступив на один пункт лидеру группы Б "ВПК-Агро". Но это не помешало команде повыситься в классе. Также команда в этом сезоне прошла в ¼ Кубка Украины.