Роналду ударил соперника

В начале игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Эпизод был сложным, но после просмотра повтора рефери оставил свое решение в силе.

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В момент, когда мяч уже был установлен на одиннадцатиметровой отметке, его почему-то решил откатить Дара О'Ши. Криштиану Роналду возмутил такой поступок соперника, и он, не сдержав эмоций, дал ему пощечину.

Дара словно подкошенный упал на газон, всем своим видом показывая, как ему больно. Рефери никак на этот эпизод не отреагировал: ни Роналду, ни О'Ши карточек не получили.

Видео эпизода