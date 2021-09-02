36-летний форвард не реализовал пенальти – вратарь справился с ударом.

К слову Казахстан нам не по зубам: Украина снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022 – видео

Портал Opta отмечает, что звездный португалец не забил с 11-метровой отметки за сборную впервые с 2018 года, когда он не реализовал шанс в матче чемпионата мира с Ираном. После этого у него было 6 забитых пенальти подряд за национальную команду.

Видео нереализованного пенальти Роналду

Бомбардирский рекорд Роналду