Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге по незабитым пенальти в XXI веке.

Статистику представил статистичнйи портал Transfermarkt. За последние 20 лет 33-летний форвард не смог реализовать 22 пенальти.

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На втором месте оказался экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти и нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста не смогли забить по 18 пенальти.

Однако, Роналду занял первое место в списке лучших пенальтистов XXI века. С 2000 года португалец забил 114 мячей с 11-метровой отметки.

Второе и третье места в этом же рейтинге разделили между собой легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти и звезда испанской "Барселоны" Лионель Месси – у обоих по 75 результативных ударов с "точки".

Месси или Роналду: кто забил больше всего голов в 21 веке

В начале июля портал Transfermarkt также составил статистику из топ-25 футболистов мира, которые создали больше всего голов в 21 веке.

Топ-10 рейтинга