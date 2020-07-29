Роналду признан лучшим пенальтистом XXI века, Месси – худший: статистика
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге по незабитым пенальти в XXI веке.
Статистику представил статистичнйи портал Transfermarkt. За последние 20 лет 33-летний форвард не смог реализовать 22 пенальти.
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На втором месте оказался экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти и нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста не смогли забить по 18 пенальти.
Однако, Роналду занял первое место в списке лучших пенальтистов XXI века. С 2000 года португалец забил 114 мячей с 11-метровой отметки.
Второе и третье места в этом же рейтинге разделили между собой легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти и звезда испанской "Барселоны" Лионель Месси – у обоих по 75 результативных ударов с "точки".
Месси или Роналду: кто забил больше всего голов в 21 веке
В начале июля портал Transfermarkt также составил статистику из топ-25 футболистов мира, которые создали больше всего голов в 21 веке.
Топ-10 рейтинга
- Лионель Месси – 1014 голевых действий (699 голов, 315 ассистов в 861 матче)
- Криштиану Роналду – 985 голевых действий (727 голов, 258 ассистов за 1004 матче)
- Златан Ибрагимович – 717 голевых действий (512 голов, 196 ассистов за 860 матчей)
- Луис Суарес – 714 голевых действий (459 голов, 255 асисты в 713 матчах)
- Роберт Левандовский – 600 голевых действий (466 голов, 134 асисты в 698 матчах)
- Тьерри Анри – 559 голевых действий (369 голов, 190 ассистов в матчах 716)
- Серхио Агуэро – 545 голевых действий (414 голов, 131 асист в 733 матчах)
- Уэйн Руни – 543 голевые действия (364 гола, 179 асистсів в 864 матчах)
- Самюэль Это'о – 524 голевые действия (408 голов, 116 ассистов в 805 матчах)
- Карим Бензема – 513 голевых действий (337 голов, 176 ассистов в 735 матчах)