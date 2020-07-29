Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв перше місце в рейтингу по незабитим пенальті в XXI столітті.

Статистику представив статистичнйи портал Transfermarkt. За останні 20 років 33-річний форвард не зміг реалізувати 22 пенальті.

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На другому місці опинився екскапітан "Роми" Франческо Тотті і нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Обидва футболісти не змогли забити по 18 пенальті.

Однак, Роналду посів перше місце в списку найкращих пенальтистів XXI століття. З 2000 року португалець забив 114 м'ячів з 11-метрової позначки.

Друге і третє місця у цьому ж рейтингу розділили між собою легенда італійської "Роми" Франческо Тотті і зірка іспанської "Барселони" Ліонель Мессі – в обох по 75 результативних ударів з "точки".

Мессі чи Роналду: хто забив найбільше голів у 21 столітті

На початку липня портал Transfermarkt також склав статистику з топ-25 футболістів світу, які найбільше створили голів у 21 столітті.

Топ-10 рейтингу