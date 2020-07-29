Роналду визнаний найкращим пенальтистом XXI століття, Мессі – найгірший: статистика
Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв перше місце в рейтингу по незабитим пенальті в XXI столітті.
Статистику представив статистичнйи портал Transfermarkt. За останні 20 років 33-річний форвард не зміг реалізувати 22 пенальті.
До теми: Мессі чи Роналду: хто забив найбільше голів у 21 столітті
На другому місці опинився екскапітан "Роми" Франческо Тотті і нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Обидва футболісти не змогли забити по 18 пенальті.
Однак, Роналду посів перше місце в списку найкращих пенальтистів XXI століття. З 2000 року португалець забив 114 м'ячів з 11-метрової позначки.
Друге і третє місця у цьому ж рейтингу розділили між собою легенда італійської "Роми" Франческо Тотті і зірка іспанської "Барселони" Ліонель Мессі – в обох по 75 результативних ударів з "точки".
Мессі чи Роналду: хто забив найбільше голів у 21 столітті
На початку липня портал Transfermarkt також склав статистику з топ-25 футболістів світу, які найбільше створили голів у 21 столітті.
Топ-10 рейтингу
- Ліонель Мессі – 1014 гольових дій (699 голів, 315 асистів у 861 матчі)
- Кріштіану Роналду – 985 гольових дій (727 голів, 258 асистів за 1004 матчі)
- Златан Ібрагімович – 717 гольових дій (512 голів, 196 асистів за 860 матчів)
- Луїс Суарес – 714 гольових дій (459 голів, 255 асисти у 713 матчах)
- Роберт Левандовський – 600 гольових дій (466 голів, 134 асисти у 698 матчах)
- Тьєррі Анрі – 559 гольових дій (369 голів, 190 асистів у 716 матчах)
- Серхіо Агуеро – 545 гольових дій (414 голів, 131 асист у 733 матчах)
- Вейн Руні – 543 гольові дії (364 голи, 179 асистсів у 864 матчах)
- Самюель Ето'о – 524 гольові дії (408 голів, 116 асистів у 805 матчах)
- Карім Бензема – 513 гольових дій (337 голів, 176 асистів у 735 матчах)