Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук сделал дубль в матче 8-го тура чемпионата Бельгии против "Беерсхота" (5:1).

Однако 24-летний украинский форвард запомнился не только забитыми мячами, но и крайне элегантным действием после кросса Никласа Дорша с фланга, пишет 24 канал.

Как это было: Яремчук оформил дубль в матче чемпионата Бельгии против команды другого украинца: видео

Яремчуку удалось красиво принять снаряд пяткой. Смотрите как это было:

На 78-й минуте Яремчук был заменен. Также с первых минут в составе "буйволов" вышел защитник Игорь Пластун. Третий украинец в "Генте" Роман Безус пропустил поединок.

"Гент" поднялся на 11 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. После восьми матчей в активе команды 9 очков.

Карера Яремчука в "Генте"

24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На счету нападающего 41 гол в 117 матчах за "Гент".