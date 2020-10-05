Український нападник "Гента" Роман Яремчук зробив дубль в матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії проти "Беєрсхота" (5:1).

Однак 24-річний український форвард запам'ятався не тільки забитими м'ячами, але і вкрай елегантною дією після кросу Нікласа Доршу з флангу, пише 24 канал.

Як це було: Яремчук оформив дубль у матчі чемпіонату Бельгії проти команди іншого українця: відео

Яремчуку вдалося красиво прийняти снаряд п'ятою. Дивіться як це було:

На 78-й хвилині Яремчук був замінений. Також з перших хвилин у складі "буйволів" вийшов захисник Ігор Пластун. Третій українець у "Генті" Роман Безус пропустив поєдинок.

"Гент" піднявся на 11 місце в турнірній таблиці Чемпіонату Бельгії. Після восьми матчів в активі команди 9 очок.

Карєра Яремчука в "Генті"

24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро.

Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року. На рахунку нападника 41 гол у 117 матчах за "Гент".