Ювентус не без проблем здолав Сассуоло в 17-му турі Серії А. Португальський бомбардир Ювентуса Кріштіану Роналду забив у цьому матчі 759 гол в кар'єрі за клуби і збірну.

Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах. Про це повідомляє ESPN.

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Ювентус провів дебют зустрічі в атаці, але не забив. Під завісу першої 45-хвилинки Сассуоло залишився в меншості. "Б'янконері" вже по перерві вийшли вперед, але "чорно-зелені" за кілька хвилин відігрались після вдалої контратаки.

Це Ювентус розлютило – через кілька хвилин забив Ремзі, а крапку у матчі поставив Роналду.

Ювентус – Сассуоло відеоогляд

Рекорд Роналду

Роналду зрівнявся з австрійським і чехословацьким футболістом початку минулого століття Йозефом Біцаном за кількістю взяттів воріт. Відтепер у обох по 759 голів за кар'єру.

Щоб стати абсолютним рекордсменом Кріштіану потрібно забити ще один гол. На третьому місці залишається бразильський нападник Пеле, у якого 757 голів.

Зазначимо, що Пеле вважається найкращим бомбардиром, якщо вважати голи і в неофіційних матчах, на його рахунку 1283 м'яча.