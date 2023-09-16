Едва не отправил оператора в нокаут: Роналду отметился курьезным ударом со штрафного – видео

Очередным "шедевром" звездный португалец Криштиану Роналду отличился на матче чемпионата Саудовской Аравии. Однако оператору, снимавшему поединок, не очень понравился выстрел.

В субботу, 16 сентября, состоялся матч между Аль-Насром Криштиану Роналду и командой экс-тренера Шахтера Игоря Йовичевича Аль-Раед. Одним из героев поединка стал португальский форвард, сообщает 24 Канал.

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Вот так попал

Команда Йовичевича дома уступила именитому сопернику со счетом 1:3. Голами в составе Аль-Насра отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. Во время матча португалец чуть не записал еще одно результативное действие.

На 64-й минуте поединка лучший бомбардир мира принялся исполнять штрафной удар. Однако вместо девятки Кришти попал прямо в голову оператору, который находился за воротами. Очевидно, что работнику телекомпании было не по себе, но он сумел удержаться на ногах.

Видео курьезного удара Роналду