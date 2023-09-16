У суботу, 16 вересня, відбувся матч між Аль-Насром Кріштіану Роналду та командою екстренера Шахтаря Ігоря Йовічевіча Аль-Раєд. Одним з героїв поєдинку став португальський форвард, повідомляє 24 Канал.

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Оце так попав

Команда Йовічевіча вдома поступилася іменитому супернику з рахунком 1:3. Голами в складі Аль-Насра відзначилися Садіо Мане, Андерсон Таліска та Кріштіану Роналду. Під час матчу португалець ледь не записав ще одну результативну дію.

На 64-й хвилині поєдинку найкращий бомбардир світу взявся виконувати штрафний удар. Однак замість дев'ятки Крішті поцілив прямісінько в голову оператору, який знаходився за воротами. Очевидно, що працівнику телекомпанії було непереливки, але він зумів втриматися на ногах.

Відео курйозного удару Роналду

The cameraman got hit by a Ronaldo free kick @YNWAVVD pic.twitter.com/uThEZYYZLG — 433 (@433) September 16, 2023