Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Бакайо Сака не забили пенальти в финале Евро-2020 в ворота Италии, из-за чего английская сборная уступила.

Как это было Фейли Рашфорда и Санчо и чемпионский сейв Доннаруммы: серия пенальти финала Евро-2020-видео

Сразу после этого на трех игроков полетел шквал критики и оскорблений. Поэтому за расследование дела взялась полиция. Преступными признаны 207 сообщений в социальных сетях.

Правоохранителям удалось установить немало из тех лиц, которые оставляли сообщения в соцсетях. 34 из них находятся в Великобритании. И полиция арестовала 11 из них. При этом в установлении лиц поспособствовали и сами соцсети Facebook, Instagram и Twitter. Правда в дело пришлось вмешаться британскому правительству, которое "навило" на соцсети, требуя данные пользователей.

"Есть люди, которые считают, что могут спрятаться за профилем в социальных сетях и безнаказанно публиковать такие отвратительные комментарии. Им нужно еще раз подумать – у нас есть следователи, которые активно ищут оскорбительные комментарии в связи с этим матчем, и, если их признают нарушением закона, то люди, которые опубликовали их, будут арестованы. Наше расследование продвигается в хорошем темпе, и мы благодарны людям, которые сообщали нам о расистских постах", – рассказал следователь Марк Робертс

Еще 123 аккаунта принадлежат лицам за пределами Объединенного Королевства. И британские полицейские проводят консультации с правоохранителями этих стран для того, чтобы наказать нарушителей.

В Футбольной ассоциации Англии уже поздравили полицию с арестом подозреваемых.

Что именно грозит лицам, которые оставляли расистские оскорбления в комментариях в соцсетях – не указывается.