Роналду подарил футболку девушке-стюарду, которую мячом отправил в нокаут: фото

15 сентября 2021 , 14:04
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Источник:

24 канал

Криштиану Роналду извинился перед девушкой, которая работала стюардом на матче Янг Бойз – Манчестер Юнайтед. Футболист подарил футболку девушке, в которую попал мячом перед матчем.

Красивый поступок Роналду

Во время разминки перед началом матча Лиги чемпионов Роналду отрабатывал удары по воротам. После одного из выстрелов мяч попал в голову девушке, которая следила за порядком на трибунах.

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Удар был настолько сильным, что девушка сразу же упала на пол. Криштиану тут же подбежал извиниться перед пострадавшей. Португалец на этом не остановился.

Роналду попал в голову девушке-стюарду: видео

После встречи, в которой Манчестер Юнайтед упустил победу на выезде, Роналду подошел к девушке и подарил свою футболку. Ее лицо светилось от счастья, она сразу примерила презент португальца и сделала несколько фотографий.


Подарок Роналду / Фото Getty Images

Извинения от Роналду: видео

  • Отметим, что счет в матче открыл как раз Роналду. Это его первый гол в Лиге чемпионов после возвращения в состав "красных дьяволов". Благодаря поединку Криштиану повторил рекорд легендарного голкипера Икера Касильяса. У обоих по 177 матчей.
  • Это уже третий гол Криштиану после возвращения в МЮ. До этого португалец отметился дублем в ворота Ньюкасла.
Автор: Софія Кулай