Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, и она ответила согласием.

Об этом сообщает El Mundo, ссылаясь на португальского журналиста. Криштиану сделал предложение Джорджине во время вечеринки в кругу друзей. Никого из членов семей Роналду и Родригес на этой вечеринке не было.

Смотрите также: Роналду и его возлюбленная не на шутку заинтриговали фанов: футболист, вероятно, наконец-то сделал предложение

"Вечеринка была организована Джорджиной для Криштиану, чтобы встретиться с ее родными. Увидев прекрасную вечеринку, которую она организовала для него, Криштиану в порыве страсти попросил Джорджину выйти за него замуж, и она ответила "да", – сообщает источник.

При этом пара пока не планирует свадьбу и еще даже не определилась с датой мероприятия.

Что известно об отношениях Роналду и Родригес

Джорджине Родригес, напомним, 26 лет, а Криштиану Роналду – 35. У пары на двоих четверо детей: Криштиану Роналду-младший, Алана Мартина дос Сантос и близнецы Ева Мария дос Сантос и Матео Роналду. Алану от звезды футбола родила Джорджина, а вот остальные трое детей Криштиану появились на свет от суррогатных матерей.

Роналду и Родригес вместе примерно с середины 2016 года, публично же они впервые совместно вышли в свет 9 января 2017 года на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе, где Роналду вручали его четвертый Золотой мяч.