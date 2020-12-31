Лідер Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду не має наміру повісити бутси на цвях найближчим часом.

В інтерв'ю AP 36-річний гравець також заявив про те, що після усіх численних перемог в його кар'єрі він мріє виграти чемпіонат світу за рідну збірну Португалії.

Дивіться також: Визначився найкращий гравець Шахтаря в 2020 році

Роналду зізнався, що як і раніше відчуває себе в хорошій формі та має намір виступати "ще багато-багато років", хоча й обмовився, що не знає, як складеться майбутнє.

"Якщо відчуваєш мотивацію, це не має значення. Кріштіану зараз у порядку. Коли я розмовляю з молодими хлопцями, завжди даю їм пораду: "Насолоджуйтесь моментом, тому що ми ніколи не знаємо, що станеться завтра. Щось може статися в твоєму житті з твоєю сім'єю", – додав Роналду.

Оцінюючи шанси виграти чемпіонат світу в складі збірної Португалії, який він жодного разу не вигравав, нападник зазначив, що їм потрібно бути реалістами, хоча його національна команда виграла Євро-2016.

"Я виграю трофеї з кожним клубом, за який виступаю, але чемпіонат світу – це мрія", – резюмував Роналду.

До слова. У нинішньому сезоні Серії А 35-річний португалець провів 10 матчів, в яких відзначився 12 голами.