Роналду опередил аргентинца: Месси вылетел из претендентов на "Золотой мяч"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вылетел из топ-3 претендентов на "Золотой мяч" в этом году. Сейчас аргентинец занимает четвертое место в рейтинге.
Такое известие сообщило авторитетное издание Goal. Представители издания обновили рейтинг основных претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году.
Читайте также "Барселона" готовится снова сменить наставника: кто придет вместо Кике Сетьена
Ниже Роналду
В итоге лидером в списке остается польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
Вторую позицию теперь занимает звездный португалец туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который поднялся с четвертого места на второе по сравнению с предыдущим рейтингом.
Тройку лучших замыкает бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.
Подчеркнем, что покинул топ-3 претендентов на "Золотой мяч" шестикратный обладатель, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который удерживал до этого третье место в списке.
Топ-10 главных претендентов на "Золотой мяч 2020 года":
- Роберт Левандовски ("Бавария")
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Лионель Месси ("Барселона")
- Томас Мюллер ("Бавария")
- Карим Бензема ("Реал")
- Неймар ("ПСЖ")
- Эрлинг Голанд ("Боруссия" Дортмунд)
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)
Индивидуальные награды Лионеля Месси
Месси – шестикратный обладатель "Золотого мяча", в частности 2009 и 2019 годы по версии France Football, 2010, 2011, 2012, 2015 годы по версии объединенного трофея от France Football и ФИФА.
Аргентинец также является шестикратным обладателем титула лучший футболист мира по версии ФИФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годы).
И еще шесть раз становился обладателем Золотой бутсы УЕФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).