Нападник "Барселони" Ліонель Мессі вилетів із топ-3 претендентів на "Золотий м'яч" цього року. Зараз аргентинець посідає четверту сходинку у рейтингу.

Таку звістку сповістило авторитетне видання Goal. Представники видання оновили рейтинг основних претендентів на "Золотий м'яч" у 2020 році.

Читайте також "Барселона" готується знову змінити наставника: хто прийде замість Кіке Сетьєна

Нижче за Роналду

У підсумку лідером у списку залишається польський нападник "Баварії" Роберт Левандовскі.

Другу позицію тепер займає зірковий португалець туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який підійнявся з четвертого місця на друге у порівнянні з попереднім рейтингом.

Трійку кращих замикає бельгійський півзахисник "МанСіті" Кевін Де Брюйне.

Підкреслимо, що топ-3 претендентів на "Золотий м'яч" покинув шестиразовий володар, аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який утримував до цього третє місце в списку.

Топ-10 головних претендентів на "Золотий м'яч 2020 року":

Роберт Левандовскі ("Баварія")

Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Ліонель Мессі ("Барселона")

Томас Мюллер ("Баварія")

Карім Бензема ("Реал")

Неймар ("ПСЖ")

Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд)

Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")

Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд)

Індивідуальні нагороди Ліонеля Мессі

Мессі – шестиразовий володар "Золотого м'яча", зокрема у 2009 і 2019 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012, 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА.

Аргентинець також є шестиразовим володарем титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки).

Та ще шість разів ставав володарем Золотого бутса УЄФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).