В каталонском клубе "Барслеона" недовольны работой руководителя команды Кике Сетьена. Там задумываются над заменой наставника.

Кике Сетьена возглавил сине-гранатовых в начале 2020 года, пишет Goal.com.

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Почему в "Барселоне" недовольны наставником:

речь не только о результатах футбольного клуба, который потерял первую позицию в чемпионате,

речь также об отношениях тренера с футболистами – в лагере команды недовольны методами наставника.

В частности, по информации издания Goal.com, Сетьен покинет "Барселону" после завершения этого сезона. Сохранить работу руководителю поможет только завоевание Кубка чемпионов.

На данный момент "Барселона" в турнире еще не прошла стадию 1/8 финала, где команду ожидает матч против "Наполи".

Кто может стать новым тренером "Барселоны"

Чо касается потенциальных новых тренеров для "Барселоны", то теперь главным претендентом на смену Сетьену называют бывшую легенду клуба Хави Эрнандеса.



Хави Эрнандес / Фото Википедия

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