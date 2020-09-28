Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил уникальное достижение. Он стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-5 чемпионатах Европы.

Именно второй гол, который Роналду забил за "Ювентус" в матче против "Ромы", стал для него 450-м в карьере за клубы из топ-5 европейских чемпионов.

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Голы Роналду в топ-чемпионатах

84 гола за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

311 голов за "Реал" в Ла Лиге

55 голов за "Ювентус" в Серии A.

Сам матч закончился вничью 2:2. Сначала счет открыл Верету ударом с пенальти. Хотя Щенсны был близок к тому, чтобы отбить мяч.

А впоследствии и Роналду забил ударом с пенальти.

Но на перерыв команды ушли при преимуществе "Ромы". Хозяевам поля удалась быстрая контратака, которую точным ударом закончил Верету, оформив дубль.

"Ювентус" стал еще ближе к поражению в этом матче, когда Джеко попал в штангу. А Рабьо на 62-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Но на 69-й минуте после навеса Данило Роналду забил второй гол за "Ювентус". Именно этот гол и стал 450-ым в чемпионатах для португальского нападающего.

Видеообзор матча Рома – Ювентус