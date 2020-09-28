Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду оформив унікальне досягнення. Він став першим гравцем, який забив 450 голів у топ-5 чемпіонатах Європи.

Саме другий гол, який Роналду забив за "Ювентус" у матчі проти "Роми", став для нього 450-им у кар'єрі за клуби з топ-5 європейських чемпіонів.

Варто побачити Луїс Суарес оформив дубль у першому ж матчі за "Атлетіко": відео

Голи Роналду в топ-чемпіонатах

84 голи за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (196 ігор)

311 голів за "Реал" в Ла Лізі (292 ігри)

55 голів за "Ювентус" в Серії A (66 ігор)

Сам матч закінчився внічию 2:2. Спочатку рахунок відкрив Верету ударом з пенальті. Хоча Щенсни був близьким до того, щоб відбити м'яч.

А згодом і Роналду забив ударом з пенальті.

Та на перерву команди пішли за переваги "Роми". Господарям поля вдалася швидка контратака, яку влучним ударом закінчив Верету, оформивши дубль.

"Ювентус" став ще ближчим до поразки в цьому матчі, коли Джеко влучив у штангу. А Рабьо на 62-й хвилині отримав другу жовту картку та залишив свою команду у меншості.

Та на 69-й хвилині після навісу Даніло Роналду забив другий гол за "Ювентус". Саме цей гол і став 450-им у чемпіонатах для португальського нападника.

Відеоогляд матчу Рома – Ювентус