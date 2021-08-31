Роналду официально стал игроком Манчестер Юнайтед

31 августа 2021 , 12:05
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Источник:

пресс-служба Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер 36-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду. Во вторник, 31 августа, МЮ объявил о подписании контракта.

Роналду перешел в последний день трансферного окна

Манчестер Юнайтед объявил о подписании контракта с Роналду в последний день трансферного окна в Великобритании.

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Как и писали СМИ, португалец подписал с МЮ контракт сроком на 2 года с опцией продления еще на один сезон.

В английском клубе не назвали стоимость сделки. Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из туринского Ювентуса.

Портал Transfermarkt отмечает, что МЮ заплатил итальянцам 15 миллионов евро. По данным СМИ, "красные дьяволы" заплатят Ювентусу от 15 до 28 миллионов евро. Также в сделке могут быть бонусы.

Роналду вернулся в МЮ: что известно

  • Криштиану выступал за Манчестер Юнайтед в 2003 – 2009 годах. В составе "красных дьяволов" португалец провел 292 матча и забил 118 голов. С МЮ футболист выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и другие трофеи.
  • После карьеры в Англии португалец длительное время выступал за Реал и еще 3 сезона провел в Ювентусе.
  • Летом 2021 года Роналду решил покинуть туринский клуб, хотя его контракт был действителен до 30 июня 2021 года. 27 августа МЮ объявил о возвращении Криштиану.
  • Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. По данным Daily Mail, зарплата португальца составит 480 000 фунтов стерлингов в неделю.
Автор: Михайло Гема