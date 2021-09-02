Роналду не забил пенальти за Португалию впервые с 2018 года: видео
2 сентября 2021 , 08:54Читати новину українською
Источник:24 канал
Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче европейской квалификации чемпионата мира в Катаре против сборной Ирландии. Португальцу нужен всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром сборных всех времен.
36-летний форвард не реализовал пенальти – вратарь справился с ударом.
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Портал Opta отмечает, что звездный португалец не забил с 11-метровой отметки за сборную впервые с 2018 года, когда он не реализовал шанс в матче чемпионата мира с Ираном. После этого у него было 6 забитых пенальти подряд за национальную команду.
Видео нереализованного пенальти Роналду
Бомбардирский рекорд Роналду
- Сейчас Криштиану вместе с Али Даеи возглавляет список самых результативных игроков сборных – у обоих по 109 мячей.
- Иранский нападающий завершил карьеру в 2007 году. Чтобы забить 109 голов за сборную, ему понадобилось всего 149 матчей.