36-річний форвард не реалізував пенальті – воротар впорався з ударом.

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Портал Opta зазначає, що зоряний португалець не забив з 11-метрової позначки за збірну вперше з 2018 року, коли він не реалізував шанс в матчі чемпіонату світу з Іраном. Після цього у нього було 6 забитих пенальті поспіль за національну команду.

Відео нереалізованого пенальті Роналду

Бомбардирський рекорд Роналду