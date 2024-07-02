Основное время игры закончилось со счетом 0:0. После этого команды не определили сильнейшего в экстратайме, поэтому судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где более точными оказались португальцы – 3:0.

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Какие рекорды были установлены

Все 3 удара сборной Словении с 11-метровой отметки отразил голкипер Диогу Кошта. За это он был признан лучшим игроком поединка.

Кроме получения этой награды он установил сразу два рекорда чемпионатов Европы. Один из них можно будет повторить, но побить – уже нереально.

24-летний португалец стал первым вратарем в истории Евро, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти.

Кошта – первый голкипер в истории чемпионатов Европы, которому удалось отразить 3 удара в одной серии пенальти.

Также очередное для себя достижение установил защитник сборной Португалии Пепе. Он стал самым возрастным игроком, который принял участие в плей-офф чемпионатов Европы и мира.

Португальский ветеран появился на поле в возрасте 41 года и 126 дней. Он превзошел достижение вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который сыграл в плей-офф чемпионата мира-1990 в 40 лет и 292 дней.

К слову. Пепе также является рекордсменом Лиги чемпионов. Он является самым возрастным автором гола и самым возрастным полевым игроком в этом турнире.

Напомним, что в четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией. Матч состоится 5 июля и начнется в 22:00.