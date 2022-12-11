Его мечте пришел конец: Роналду намекнул на возможное окончание карьеры в сборной Португалии

Сборная Португалии закончила свое шествие на чемпионате мира-2022 в Катаре. Марокко стало обидчиком Криштиану Роналду и компании.

Юссеф Эн-Несири отправил Португалию домой. Марокко минимально обыграло подопечных Фернанду Сантуша 1:0 и остановило их путь в четвертьфинале ЧМ-2022. Роналду покинул Мундиаль со слезами на глазах.

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Роналду: Выиграть ЧМ для Португалии было самой большой мечтой в моей карьере

После поединка Криштиану Роналду написал трогательный пост в своих соцсетях. Футболист признался, что его давняя мечта разрушена.

Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я завоевал много титулов международного масштаба, в том числе и для Португалии, но преподнести имя нашей страны на самом высоком мировом уровне было моей самой большой мечтой. Я за это сражался. За эту мечту я тяжело сражался. За 16 лет я 5 раз выступал на чемпионатах мира, всегда рядом с крупными игроками и при поддержке миллионов португальцев отдавал все, что мог. Никогда не отворачивался от борьбы и никогда не отказывался от этой мечты,

– написал звездный форвард.

Своей публикацией Роналду мог намекнуть в заключение карьеры в сборной Португалии. Это больше похоже на правду. Ведь Криштиану будет уже 41 год, когда начнется следующий Мундиаль. Но самому Роналду известно, потянет ли его организм еще четыре года активной футбольной карьеры.

"Никогда не поворачивался спиной к команде и стране"

Звездный нападающий отметил, что никогда не отворачивался от национальной команды, которой хотел максимально помочь. Исключением не стал и этот ЧМ в Катаре. Хотя множество скандальных слухов было вокруг Роналду и его поведения в сборной Португалии.

Я хочу отметить, что очень многое было сказано и написано в последнее время, но я всегда был максимально предан сборной Португалии. Всегда боролся за нашу цель, никогда не поворачивался спиной к команде и стране. Пока больше ничего не буду говорить. Спасибо, Португалия, спасибо, Катар. Мечта была прекрасна до тех пор, пока она продолжалась,

– подытожил футболист.

Напомним, что после ЧМ-2022 должна определиться судьба Роналда на клубном уровне. СМИ активно сватают звезду футбола в Саудовскую Аравию.

На Мундиале в Катаре Криштиану провел пять матчей, в которых забил один гол. Только в поединке против Швейцарии Роналду начинал встречу со скамейки запасных.

Роналду провел в футболке сборной Португалии 196 матчей, в которых наколотил 118 мячей, а также отличился 43 результативными передачами. Дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года. Произошло это в товарищеском поединке против Казахстана, в котором португальцы минимально обыграли соперника 1:0. Криштиану отыграл 45 минут.