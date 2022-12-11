Юссеф Ен-Несірі відправив Португалію додому. Марокко мінімально обіграло підопічних Фернанду Сантуша 1:0 та зупинило їх шлях у чвертьфіналі ЧС-2022. Роналду покинув Мундіаль зі сльозами на очах.

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Роналду: Виграти ЧС для Португалії було найбільшою мрією у моїй кар'єрі

Після поєдинку Кріштіану Роналду написав зворушливий пост у своїх соцмережах. Футболіст зізнався, що його давня мрія зруйнована.

Виграти чемпіонат світу для Португалії було найбільшою та найамбітнішою мрією в моїй кар'єрі. На щастя, я завоював багато титулів міжнародного масштабу, в тому числі і для Португалії, але піднести ім'я нашої країни на найвищому світовому рівні було моєю найбільшою мрією. Я за це боровся. За цю мрію я важко боровся. За 16 років я 5 разів виступав на чемпіонатах світу, завжди поруч з великими гравцями і за підтримки мільйонів португальців віддавав все, що міг. Ніколи не відвертався від боротьби і ніколи не відмовлявся від цієї мрії,

– написав зірковий форвард.

Своєю публікацією Роналду міг натякнути на закінчення кар'єри у збірній Португалії. Це схоже більше до правди. Адже Кріштіану буде вже 41 рік, коли розпочнеться наступний Мундіаль. Але самому Роналду відомо, чи потягне його організм ще чотири роки активної футбольної кар'єри.

"Ніколи не повертався спиною до команди та країни"

Зірковий нападник зазначив, що ніколи не відвертався від національної команди, якій хотів максимально допомогти. Виключенням не став і цей ЧС у Катарі. Хоча багато скандальних чуток було навколо Роналду та його поведінки у збірній Португалії.

Я хочу зазначити, що дуже багато було сказано і написано останнім часом, але я завжди був максимально відданий збірній Португалії. Завжди боровся за нашу мету, ніколи не повертався спиною до команди та країни. Поки більше нічого не говоритиму. Дякую, Португалія, дякую, Катар. Мрія була прекрасною доти, доки вона тривала,

– підсумував футболіст.

Нагадаємо, що після ЧС-2022 повинна визначитись доля Роналду на клубному рівні. ЗМІ активно сватають зірку футболу до Саудівської Аравії.

На Мундіалі у Катарі Кріштіану провів 5 матчів, у яких забив один гол. Лише у поєдинку проти Швейцарії Роналду розпочинав зустріч із лави запасних.

До слова. Роналду провів у футболці збірної Португалії 196 матчів, у яких наколотив 118 м'ячів, а також відзначився 43 результативними передачами. Дебютував за національну команду 20 серпня 2003 року. Сталось це у товариському поєдинку проти Казахстану, у якому португальці мінімально обіграли суперника 1:0. Кріштіану відіграв 45 хвилин.