Четвертьфинальная стадия на чемпионате мира 2022 года полна сенсаций. Сначала Хорватия покинула за бортом турнира Бразилию, после чего Нидерландам удался сумасшедший камбек с Аргентиной (хотя в конце концов "оранжевые" проиграли).

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В третьем же матче турнир покинула Португалия. Команда Фернанду Сантуша ничего не смогла сделать с Марокко, ставшим первым полуфиналистом чемпионата мира по Африке, пишет 24 канал.

Этот результат очень расстроил главную звезду "красно-зеленых" Криштиану Роналду. Экснападник Манчестер Юнайтед вышел на поле только после перерыва, но не смог создать достаточно проблем для Ясина Буна.

После игры CR7 был в крайне скверном настроении. Если на поле Криштиану еще держался эмоционально, то в подтрибунном помещении он уже не сдержал слез от вылета из ЧМ.

Как плакал Роналду:

Последний чемпионат мира для Криштиана

Похоже, это был последний Мундиаль для 37-летнего Роналду. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов и выигрыш чемпионата Европы в 2016 году, Криштиану еще не имел ни одной медали ЧМ.

Форвард отыграл на пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года, и на каждом турнире забивал. Всего на его счету 8 голов в 21 матче на Мундиалях. Ближе всего к награде Криштиану был как раз на своем первом ЧМ.

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Тогда в Германии команда дошла до полуфинала, но уступила там французам и в конце концов заняла четвертое место. Всего в футболке сборной Португалии CR7 наиграл 196 матчей, забив 118 голов. По этим показателям он является рекордсменом среди всех сборных как по количеству игр, так и по головам.