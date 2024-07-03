Форвард Аль-Наср и сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022 потерял свое место в основе, но с приходом нового тренера все изменилось. Вместо Фернанду Сантуша сборную возглавил испанский тренер Роберто Мартинес.
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Роль Криштиану в Португалии
Роналду всегда проявлял свои лидерские качества, как на поле, так и в раздевалке. Поэтому сразу после того как Мартинес стал главным тренером португальской сборной, он посетил Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с Роналду.
Нападающий и тренер пришли к определенным договоренностям, одна из них это роль португальца в сборной. Также Криштиану должен сам решать, когда придет время завершать выступления на международном уровне.
Напомним, что сборная Португалии вышла в 1/4 финала Евро-2024. Португальцы обыграли в серии пенальти сборную Словении, а Криштиану заплакал после незабитого пенальти на 103-й минуте матча.
Роналду в сезоне-2023/2024
- По данным Transfermarkt, Криштиану сыграл 45 матчей за Аль-Наср в которых забил 44 мяча и отдал 13 ассистов.
- С Аль-Наср Роналду занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Поэтому задача выиграть лигу переносится на следующий сезон.
- Португалец стал лучшим ассистентом на Евро за все время, отдав ассист на Бруно Фернандеша в матче против Турции.