Форвард Аль-Наср та збірної Португалії Кріштіану Роналду на ЧС-2022 втратив своє місце в основі, але з приходом нового тренера все змінилось. Замість Фернанду Сантуша збірну очолив іспанський тренер Роберто Мартінес.

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Роль Кріштіану в Португалії

Роналду завжди проявляв свої лідерські якості, як на полі, так і в роздягальні. Тому одразу після того, як Мартінес став головним тренером португальської збірної, він відвідав Саудівську Аравію, щоб зустрітись з Роналду.

Нападник і тренер дійшли до певних домовленостей, одна з них це роль португальця у збірній. Також Кріштіану має сам вирішувати, коли прийде час завершувати виступи на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що збірна Португалії вийшла в 1/4 фіналу Євро-2024. Португальці обіграли в серії пенальті збірну Словенії, а Кріштіану заплакав після незабитого пенальті на 103-й хвилині матчу.

Роналду в сезоні-2023/2024