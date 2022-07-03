Роналду заявил о намерениях сменить клуб: почему звездный форвард хочет покинуть МЮ
Источник:Mirror
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду заявил о намерениях сменить клуб. Звездный португалец планировал покинуть команду еще в зимнее трансферное окно.
Роналду разочарован своим возвращением в Манчестер
По информации источника, Криштиану Роналду был шокирован положением в клубе по возвращении и разочаровался в МЮ. Он действительно размышлял над трансфером в январе, понимая, что переезд в Манчестер был большой ошибкой.
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Роналду уведомил руководство команды о своем желании уйти, если поступит приемлемое предложение. Он хочет продолжать выступления в Лиге чемпионов.
Однако у МЮ другие планы, клуб не намерен отпускать португальского форварда и рассчитывает на него в следующем сезоне.
По данным издания, португалец попросил отпустить его, если клуб получит компенсацию, которая устроит МЮ. Он хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. "Красные дьяволы" не смогли пробиться в ЛЧ по итогам сезона.
Статистика выступлений футболиста
- Роналду выступал в Лиге чемпионов 19 сезонов подряд.
- 37-летний португалец прошлым летом присоединился к "красным дьяволам". В прошедшем сезоне он сыграл в футболке МЮ 39 матчей во всех турнирах и забил 24 гола при 3 результативных передачах.
- Манчестер Юнайтед в прошедшем сезоне занял шестое место в АПЛ.