Роналду розчарований своїм поверненням до Манчестера
За інформацією джерела, Кріштіану Роналду був шокований становищем у клубі після свого повернення та розчарувався в МЮ. Він дійсно роздумував над трансфером у січні, розуміючи, що переїзд в Манчестер був великою помилкою.
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Роналду повідомив керівництву команди про своє бажання піти, якщо надійде прийнятна пропозиція. Він хоче продовжувати виступи в Лізі чемпіонів.
Проте у МЮ інші плани, клуб не має наміру відпускати португальського форварда та розраховує на нього в наступному сезоні.
За даними видання, португалець попросив відпустити його, якщо клуб отримає компенсацію, яка влаштує МЮ. Він хоче грати у Лізі чемпіонів до кінця кар’єри."Червоні дияволи" не змогли пробитися в ЛЧ за підсумками сезону.
Статистика виступів футболіста
- Роналду виступав у Лізі чемпіонів 19 сезонів поспіль.
- 37-річний португалець у минулого літа доєднався до "червоних дияволів". У сезоні, що минув він зіграв у футболці МЮ 39 матчів в усіх турнірах і забив 24 голи при 3 результативних передачах.
- Манчестер Юнайтед в минулому сезоні зайняв шосте місце в АПЛ.