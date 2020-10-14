Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Италию после того, как ему поставили диагноз COVID-19. Положительный тест у лидера сборной Португалии обнаружили в национальной команде.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду будет проходить период карантина в своем доме в Турине. Как известно, научно-технический комитет Италии недавно сократил период карантина с 14-ти до десяти дней.

Смотрите также Роналду не сыграет с "Динамо" в Лиге чемпионов и может пропустить матч с "Барселоной"

Роналду ни с кем не контактировал со вчерашнего дня, то есть формальный отсчет начался 13 октября. Повторный тест можно сдавать за три дня до завершения изоляции. Если у Роналду не будет серьезных симптомов, то 20 октября он сдаст несколько тестов, а 23-го будет иметь право контактировать с другими людьми (очевидно, если тесты будут отрицательными).

"Ювентусу" точно придется обходиться без главной звезды в матчах Серии А против "Кротоне" (17 октября) и Лиги чемпионов против "Динамо" (20).

Затем на туринцев ждут встречи с "Вероной" (25) и "Барселоной" (28). Если хитрости Роналду дадут необходимый результат, то он вполне может рассчитывать на очную дуэль с Месси.

Роналду не верит, что у него коронавирус

Также по словам старшей сестры Роналду Эльма Авейру Криштиану в растерянности от обнаружения у него коронавируса, так как он все эти дни находился "под замком" вместе со сборной Португалии.

"Он захотел повторить тест. Криштиану сказал, что это невозможно, чтобы у него был коронавирус, потому что он не чувствует никаких симптомов", – цитирует сестру Роналду The Sun со ссылкой на Correio da Manha.