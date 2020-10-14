Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду повернувся в Італію після того, як йому поставили діагноз COVID-19. Позитивний тест у лідера збірної Португалії виявили в національній команді.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Роналду буде проходити період карантину в своєму будинку в Турині. Як відомо, науково-технічний комітет Італії нещодавно скоротив період карантину з 14-ти до десяти днів.

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Роналду ні з ким не контактував з вчорашнього дня, тобто формальний відлік розпочався 13 жовтня. Повторний тест можна здавати за три дні до завершення ізоляції. Якщо у Роналду не буде серйозних симптомів, то 20 жовтня він здасть кілька тестів, а 23-го матиме право контактувати з іншими людьми (вочевидь, якщо тести будуть негативними).

"Ювентусу" точно доведеться обходитись без головної зірки у матчах Серії А проти "Кротоне" (17 жовтня) та Ліги чемпіонів проти "Динамо" (20).

Потім на туринців чекають зустрічі з "Вероною" (25) і "Барселоною" (28). Якщо хитрощі Роналду дадуть необхідний результат, то він цілком може розраховувати на очну дуель з Мессі.

Роналду не вірить, що в нього коронавірус

Також за словами старшої сестри Роналду Ельми Авейру, Кріштіану в розгубленості від виявлення у нього коронавірусу, так як він всі ці дні знаходився "під замком" разом зі збірною Португалії.

"Він захотів повторити тест. Кріштіану сказав, що це неможливо, щоб у нього був коронавірус, тому що він не відчуває ніяких симптомів", – цитує сестру Роналду The Sun з посиланням на Correio da Manha.